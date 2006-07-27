Техподдержка Битрикс 24

Автор: Владимир Безюков

Порой возникают самые разные вопросы, связанные с работой в Битрикс24. На многие из них не получается найти ответ в Яндексе или Google. Можно написать сообщение в поддержку Битрикс24, но там чаще всего не удается получить оперативно ответ. Поэтому самым лучшим вариантом является написание сообщения к нам на горячую линию в чат.

Богатый накопленный опыт позволяет нам оперативно отвечать на вопросы клиентов. Если вопрос оказывается очень сложным, или возможно что-то работает не так, как должно работать, тогда мы уже этот вопрос направляем в техническую поддержку Битрикс24. Наш опыт позволяет задать вопросы наиболее подробно и понятно, что сильно ускоряет ответ с их стороны.

Важным условием является тот факт, что мы оказываем бесплатную техническую поддержку тем клиентам, кто покупает и продлевает лицензию Битрикс24 через наш компанию.

Время работы технической поддержки: с 9 до 18 часов по московскому времени

Телефон технической поддержки Битрикс24 в Санкт-Петербурге +7 (812) 209-27-97

Телефон технической поддержки Битрикс24 в Барнауле +7 (3852) 59-50-97

Телефон технической поддержки Битрикс24 в Москве +7 (495) 109-27-97

Телефон технической поддержки Битрикс24 в Екатеринбурге +7 (3433) 02-27-97

Телефон технической поддержки Битрикс24 в Ростове-на-Дону +7 (863) 309-27-97

Телефон технической поддержки Битрикс24 в Новосибирске +7 (383) 312-27-97

Чтобы написать нам на горячую линию с Вашего портала, нужно в разделе Чат и звонки набрать в поиске Integrator.digital и нажать кнопку Поиск в Битрикс24.Network, затем выбрать найденный чат с нашим логотипом и написать прямо туда.













Также нам можно написать прямо с сайта, используя фирменный виджет Битрикс24.







Ещё можно написать нам в Телеграм-бот, либо в сообщения группы Вконтакте.

Для того, чтобы пригласить нас к Вам в портал как интегратора, нужно нажать кнопку «Пригласить сотрудников», там зайти во вкладку «Пригласить интегратора», ввести там наш адрес sales@integrator.digital и нажать кнопку Пригласить.







Чтобы мы смогли Вам оперативно помочь удаленно, требуется скачать Teamviewer 12 версии, запустить его и продиктовать нам ID и пароль.





Также пишите нам в наши чаты WhatsApp и Telegram .

Пишите нам, мы всегда рады Вам помочь!