Техподдержка Битрикс 24

Порой возникают самые разные вопросы, связанные с работой в Битрикс24. На многие из них не получается найти ответ в Яндексе или Google. Можно написать сообщение в поддержку Битрикс24, но там чаще всего не удается получить оперативно ответ. Поэтому самым лучшим вариантом является написание сообщения к нам на горячую линию в чат.
Богатый накопленный опыт позволяет нам оперативно отвечать на вопросы клиентов. Если вопрос оказывается очень сложным, или возможно что-то работает не так, как должно работать, тогда мы уже этот вопрос направляем в техническую поддержку Битрикс24. Наш опыт позволяет задать вопросы наиболее подробно и понятно, что сильно ускоряет ответ с их стороны.
Важным условием является тот факт, что мы оказываем бесплатную техническую поддержку тем клиентам, кто покупает и продлевает лицензию Битрикс24 через наш компанию.
Время работы технической поддержки: с 9 до 18 часов по московскому времени
Чтобы написать нам на горячую линию с Вашего портала, нужно в разделе Чат и звонки набрать в поиске Integrator.digital и нажать кнопку Поиск в Битрикс24.Network, затем выбрать найденный чат с нашим логотипом и написать прямо туда.
Также нам можно написать прямо с сайта, используя фирменный виджет Битрикс24.
Ещё можно написать нам в Телеграм-бот, либо в сообщения группы Вконтакте.
Для того, чтобы пригласить нас к Вам в портал как интегратора, нужно нажать кнопку «Пригласить сотрудников», там зайти во вкладку «Пригласить интегратора», ввести там наш адрес sales@integrator.digital и нажать кнопку Пригласить.
Чтобы мы смогли Вам оперативно помочь удаленно, требуется скачать Teamviewer 12 версии, запустить его и продиктовать нам ID и пароль.
Также пишите нам в наши чаты WhatsApp и Telegram .
Пишите нам, мы всегда рады Вам помочь!